Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı - Son Dakika

Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı

14.12.2020 08:12
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Fuat Süvari (52), taşkınlık yaptı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Fuat Süvari (52), taşkınlık yaptı. Polisin alkol testini reddeden, aracının otoparka çekilmesine direnip, polise hakaret ettiği öne sürülen Süvari gözaltına alındı. Fuat Süvari'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske ve açık alanda sigara içme yasağına uymamaktan, alkolmetreyi üflememekten toplam 10 bin TL ceza kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı'nda yaptığı denetimler sırasında saat 03.30 sıralarında 06 BIN 196 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri sürücü Fuat Süvari'ye izin belgesi sordu. Ancak Süvari izin belgesi olmadığını ve hastaneye gittiğini sordu. Bunun üzerine polis, alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Süvari, "Alkollü olarak trafiğe çıkmanın suç olduğunu biliyorum, alkolmetreye de 1 saattir üflüyorum" dedi.

POLİSLE HUSUMETLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİKendisine alkol testi yapmak isteyen polis memuruyla aynı sokakta oturduğunu ve husumetli olduğunu iddia eden Süvari, aracının çekiciyle otoparka çekilmesini de engellemeye çalıştı. Süvari, olay yerine eşi F.S.'yi çağırdı. Otomobilin çiftin kızının üstüne olduğu, sahibine teslim edilebileceği söylenmesi üzerine çift bir süre polis ekipleriyle tartıştı. Otomobili çekiciye yüklemeye çalışan polis ekiplerine direnip, hakaret ettiği öne sürülen Fuat Süvari, gözaltına alındı.

Fuat Süvari'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske ve açık alanda sigara içme yasağına uymamaktan, alkolmetreyi üflememekten toplam 10 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, Fuat Süvari ise Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.


Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı
Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı

Hakaret, Bursa, Alkol, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kısıtlamayı ihlal etti, alkol testini reddedip, taşkınlık yaptı - Son Dakika


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