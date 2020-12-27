Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar - Son Dakika

Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar

27.12.2020 16:41
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında top oynayanlar ve sokak aralarında sohbet edenler, polis ekiplerini görünce kaçtı.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında top oynayanlar ve sokak aralarında sohbet edenler, polis ekiplerini görünce kaçtı. Polis, çevredekileri evlerine girmeleri için uyarırken, sokaktakilerin kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Kısıtlamayı ihlal edenlerin maske ve mesafe kuralına uymaması ise dikkat çekti.

Merkez Osmangazi ilçesi, Panayır Mahallesi'nde yeşillik bir alanda 30 gencin maç yaptığı yönünde ihbar alan Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, harekete geçti. Siren çalarak top oynanan alana giren polis ekiplerini gören gençler, kaçmaya başladı. Ekipler, gençleri araçla takip ederek evlerine girmeleri için uyardı.Aynı saatlerde, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden çok sayıda kişi olduğu yönünde ihbar alan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de burada genç yaşlı çok sayıda kişinin sokakta olduğunu gördü. Özellikle sokak aralarında toplanıp sohbet edenleri fark eden polis, araçlardaki megafonlarla çevredekileri evlerine girmeleri için uyardı. Polis ekiplerini görenler kaçarken, ekipler sokak sokak gezerek kısıtlamaya uyulması yönünde araçlardan anons geçti. Yapılan tüm uyarılara rağmen bazı kişilerin kısıtlama ile maske ve mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti.


Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar
Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar

Panayır mahallesi, Hisarcık, ihbar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce kaçtılar - Son Dakika


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