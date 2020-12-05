TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyenler, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine geldi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmara Ereğlisi, yazlıkçılarla doldu. İstanbul'dan gelen Ülkü Yayla, "İstanbul'dan geldik. Beylikdüzü'nde oturuyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak, bahçemiz de olduğu için kendimizi burada korumak istedik. Burada daha rahat oluyor. Apartman dairesinde daha zor oluyor. Burada bahçemize çıkabiliyoruz. Hava çok güzel, biz çocuklu bir aileyiz bizim için daha iyi oldu" dedi.İstanbul'dan ailesiyle birlikte kısıtlamayı yazlık evlerinde geçirmek için geldiklerini belirten Gülay Aksu da "Apartmanda kapanmak istemedik. Dünyayı saran koronavirüs sıkıntısından kaçalım, buralara gelelim dedik. Marmara Ereğlisi'ndeki yazlığımıza geldik. Sosyal mesafeyi koruyarak, çocuklarımla vakit geçirmek daha keyifli. Memnunuz, tavuğumuz var, bahçemizde kahvaltımızı ediyoruz. Güzel bir ortam" şeklinde konuştu.