Kışlada yangın çıkaran şüpheliye tutuklama kararı - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırındaki otları tutuşturarak yangın çıkaran şahsa verilen ev hapsi cezasına Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz kabul edildi. İtirazın kabul edilmesiyle şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırındaki otları tutuşturarak yangın çıkaran Kemal Ünal Y'ye ev hapsi cezası verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği belirtilerek, "Şüpheli hakkındaki 'kamu malına zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 29.07.2021 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanması kararına Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince itirazın kabulüne, şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.

(Hülya Keklik - Engin Yağcı/İHA)