Son dakika: Kitap kurtları her çarşamba aynı ekranda buluşup "BirLinkte" okuyor - Son Dakika

Bursa'nın Keles ilçesinde ortaokul öğretmenleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemeleri için başlatılan çevrim içi okuma etkinliği sayesinde yurdun dört bir yanından bağlantı kurulan her nokta kütüphaneye dönüşüyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanıp ülke genelinde duyurusu yapılan proje kapsamında geçen yıl kasım ayından itibaren Bursa, Eskişehir, İzmir, Yalova, Rize, Antalya ve Samsun'un da aralarında olduğu 17 ilden yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşıldı.

"BirLinkte Okuyoruz" adlı etkinlik, Keles Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çarşamba akşamları saat 19.30'da Zoom uygulamasında yapılıyor.

Öğrenci ve öğretmenler seçtikleri kitabı yaklaşık 20 dakika canlı yayında sessizce okuduktan sonra kalan 20 dakikalık süreçte eserlerle ilgili görüşlerini paylaşıyor. Etkinlik, belirli gün ve haftalara göre öğrencilerin okuduklarıyla ilgili önemli bulduğu sözleri aktardığı hediyeli soru cevap bölümüyle sona eriyor.

Özel gereksinimli öğrenciler unutulmadı

Çalışmaya katılmak isteyen ortaokul öğrencileri, taleplerini okul veya öğretmenleri aracılığıyla "birlinkteokuyoruz.com" web sayfası üzerinden veya "birlinkteokuyoruz" sosyal medya hesaplarından iletebiliyor.

Her çevrim içi buluşmaya, dijital platformun bağlantı kapasitesine göre 300 ortaokul öğrencisi katılabiliyor. Büyük ilgi gören etkinliğe katılmak isteyenler sonraki haftalar için sıraya alınıyor.

Gönüllü öğretmenlerin moderatörlük ve sunuculuğunu yaptığı etkinlikle teknoloji bağımlılığını azaltmak, kitap okuma kültürünü geliştirmek, özel gereksinimli öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak da amaçlanıyor. Etkinliklerden birinde, görme ve işitme engelli öğrenciler Braille alfabesiyle kitap okuyarak kendilerini ifade etme imkanı buldu.

Son program, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel olarak gerçekleştirildi. Birçok ilden öğrenciler, İstiklal Marşı'nın tamamını birlikte okudu.

Programa yurt dışındaki Türk okullarının da dahil edilmesi ve salgının ardından bir dönem Osmanlı Ordusunun savaşlara hazırlandığı Keles'teki Kocayayla'da büyük çaplı kitap okuma festivali düzenlenmesi planlanıyor.

"Türkiye'nin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini buluşturuyoruz"

Keles Milli Eğitim Müdürü Aydın Narin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje fikrinin geçen eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitime ara verildikten sonra öğretmenler tarafından oluşturulduğunu söyledi.

Projenin öncelikle ilçedeki ortaokullarda uygulanmasının planlandığını belirten Narin, "Bu güzelliği tüm Türkiye ile paylaşmaya karar verdik. Zaten 'birlinkte' okumaya başladıktan sonra önce ilçemize, sonra Bursa'ya, sonra da Türkiye'ye yayılmaya başladı. Türkiye'nin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini buluşturuyoruz." dedi.

Narin, kasım ayından itibaren 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılında 9 buluşma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sömestir döneminde Milli Eğitim Bakanlığına sundukları projenin hızlı bir şekilde tüm ülkeye duyurulduğunu dile getiren Narin, "Bu süre içinde biz de tüm sosyal medya platformlarında yerimizi aldık. Şu an ikinci sezonundayız, üçüncü sezonda da uluslararası çapta bu yayını yapmayı hedefliyoruz. Birlikte okumaktan vazgeçmeyelim, teknoloji bizi okumaktan uzaklaştırmasın. Teknoloji, eğer beraber olursak bizi geliştiren bir platform haline gelebilir." diye konuştu.