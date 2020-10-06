Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, kitlesel bağışıklığın en yüksek olduğu şehir olarak gösterdiği Adıyaman'da, vatandaşların birbirleriyle temasının en aza indirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte koronavirüs salgını başladığından bu yana 11 bin 599 kişiye tedbirlere uymadıkları için 11 milyon 736 bin lira ceza kesildiğini, ayrıca 4 bin 710 adreste karantina uygulandığını söyledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik ise "İnsanların tokalaşmak ve yanak yanağa öpüşmekten vazgeçmesi gerekiyor. Kitlesel bağışıklığın sebebi ilimizde vatandaşlarımızın birbirilerine olan aşırı düşkünlüğüdür" dedi.

?Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye genelinde kitlesel bağışıklığın en yüksek görüldüğü kentin Adıyaman olduğunu açıkladı. Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından gazetecilere konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bağışıklığın en yüksek olduğu kentte virüsün ilk görülmeye başladığı andan itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Kurul olarak mart ayından itibaren 206 karar aldıklarını ifade eden Vali Çuhadar, "Bu süreçte ekiplerimiz ile iş yerlerini kontrol ettik. Vatandaşlarımızı uyardık ve filyasyon çalışması yaptık. Halihazırda ilimizde karantinaya uymayan vatandaşlarımızın devlet yurtlarına zorunlu, mecburi ikametleri uygulaması sürmektedir. Bu şekilde yurda yerleştirilen kişi sayısı şu anda 7'dir. Ayrıca yine pandeminin başladığı mart ayından günümüze kadar karantinaya alınan yerleşim sayısı 4 bin 710'dur. Adıyaman'da pandeminin önlenmesi ve kontrol altına alınması hususunda bütün kararlar kararlılıkla alınmakta ve icra etmektedir" dedi.