Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi - Son Dakika

Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi

Bir son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, kitlesel bağışıklığın en yüksek olduğu şehir olarak gösterdiği Adıyaman'da, vatandaşların birbirleriyle temasının en aza indirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, kitlesel bağışıklığın en yüksek olduğu şehir olarak gösterdiği Adıyaman'da, vatandaşların birbirleriyle temasının en aza indirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte koronavirüs salgını başladığından bu yana 11 bin 599 kişiye tedbirlere uymadıkları için 11 milyon 736 bin lira ceza kesildiğini, ayrıca 4 bin 710 adreste karantina uygulandığını söyledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik ise "İnsanların tokalaşmak ve yanak yanağa öpüşmekten vazgeçmesi gerekiyor. Kitlesel bağışıklığın sebebi ilimizde vatandaşlarımızın birbirilerine olan aşırı düşkünlüğüdür" dedi.

?Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye genelinde kitlesel bağışıklığın en yüksek görüldüğü kentin Adıyaman olduğunu açıkladı. Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından gazetecilere konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bağışıklığın en yüksek olduğu kentte virüsün ilk görülmeye başladığı andan itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Kurul olarak mart ayından itibaren 206 karar aldıklarını ifade eden Vali Çuhadar, "Bu süreçte ekiplerimiz ile iş yerlerini kontrol ettik. Vatandaşlarımızı uyardık ve filyasyon çalışması yaptık. Halihazırda ilimizde karantinaya uymayan vatandaşlarımızın devlet yurtlarına zorunlu, mecburi ikametleri uygulaması sürmektedir. Bu şekilde yurda yerleştirilen kişi sayısı şu anda 7'dir. Ayrıca yine pandeminin başladığı mart ayından günümüze kadar karantinaya alınan yerleşim sayısı 4 bin 710'dur. Adıyaman'da pandeminin önlenmesi ve kontrol altına alınması hususunda bütün kararlar kararlılıkla alınmakta ve icra etmektedir" dedi.

11 MİLYON 736 BİN TL CEZAVali Çuhadar, kararlara uyulma noktasında yaşanan sıkıntıları gidermek için saha ekiplerinin çalışma yürüttüğünü dile getirerek, "Vatandaşlarımızın pandemi kurallarına kendi sağlıkları için, ailelerinin sağlıkları için, çocukların, yaşlıların sağlıkları için uymaları gerekiyor. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet etmeleri gerekiyor. Bu zamana kadar sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 11 bin 599 vatandaşımıza 11 milyon 736 bin TL tutarında cezası kestik" diye konuştu.'VATANDAŞLARIN BAĞLILIĞI, BAĞIŞIKLIĞI ARTIRDI'Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik ise kentte vatandaşların birbirine olan bağlılığının bağışıklığı artırdığını söyledi. Uyarılara rağmen insanların toplu olarak bir araya gelmeye devam ettiğini ve maske kuralının ihlal edildiğini anlatan Ramazan Çelik, "Kitle bağışıklığın en yüksek Adıyaman'da görülmesinin nedeni insanların bir arada olmasından kaynaklanıyor. Kalabalıklar, kapalı veya açık ortamda hala temas halinde. İnsanların tokalaşmak ve yanak yanağa öpüşmekten vazgeçmesi gerekiyor. Kitlesel bağışıklığın sebebi ilimizde vatandaşlarımızın birbirilerine olan aşırı düşkünlüğüdür" dedi.Kentte yaşayan vatandaşlar da sosyal mesafe ve maske kuralına yeterli özenin gösterilmemesinden şikayet etti. Vatandaşların büyük bölümünün uyarı ve yazılan cezalara rağmen maske takmamakta inat ettiğini söyleyen Selahattin Aslan, "Uyarılar yapılıyor ama kimse dinlemiyor. Her sokak başında polisler var, buna rağmen hala vatandaşlarımız maske takmamakta ısrarcı. Yazılan cezaların haddi hesabı yok ama vatandaşlarımız tedbirlere uymuyor" dedi.

Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi

Fahrettin Koca, Mahmut Çuhadar, Ramazan Çelik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kitlesel bağışıklığı en yüksek Adıyaman'da, 11 milyon 736 bin lira koronavirüs cezası kesildi - Son Dakika

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