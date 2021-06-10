Bakanımız Sn. Soylu Evlatları Pkk/Kck Tarafından Kaçırılan Ailelerin Sesi Olan Maide Töremiş Aktaş'ı Makamında Kabul Etti
10.06.2021 19:06
Almanya Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren; evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş Hanımefendi misafirimizdi pic. twitter. com/JXgnufl2Pf— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 10,
Almanya Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren; evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş Hanımefendi misafirimizdi pic. twitter. com/JXgnufl2Pf
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 10, 2021
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