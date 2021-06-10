Almanya Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren; evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş Hanımefendi misafirimizdi pic. twitter. com/JXgnufl2Pf

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 10, 2021