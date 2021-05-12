KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK - Son Dakika

KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK

12.05.2021 11:57

HER yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet hediye eden Kızılay, bu bayramda da Şırnaklı 1000 çocuğu giydirecek.

HER yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet hediye eden Kızılay, bu bayramda da Şırnaklı 1000 çocuğu giydirecek. Hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen kıyafetler, paketlenerek ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtımına başlandı.

Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, nakdi ve gıda yardımlarına devam edeceklerini ifade ederek, "Kızılay olarak her yıl olduğu gibi, büyük bir iyilik ordusuyla, iyilik ve dayanışma seferberliğine çıktık. Ramazan yardımlarımızla bu yıl da binlerce ihtiyaç sahibine yardım elimizi uzatıyoruz. Tabii ki bunları, kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle yapıyoruz. Bu kapsamda, ramazan ayında hedeflediğimiz hane sayısı 2 bin 500 olup, saha çalışmalarımız ve dağıtımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar ulaştığımız hane sayısı yaklaşık 2000 oldu. 1200 gıda kolisi dağıttık. 680 ailemize zekat yardımında bulunduk. Yaklaşık 1000 çocuğumuza da giyim yardımında bulunacağız. Zekat ve fitrelerinizi Kızılay'a bağışlayarak, ailelere destek olabilirsiniz" dedi.

KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK
KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK
KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK
KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK
KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK
KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK
KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK
KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK

Kızılay, Şırnak, Zekat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZILAY'DAN ŞIRNAK'TA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK - Son Dakika


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