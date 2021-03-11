Türk Kızılay Tekirdağ Şubesinden yardım geldi - Son Dakika

Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocukları için kıyafet, ayakkabı ve montların olduğu paketler oluşturdu.

Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Kadın Kolları Başkanı Filiz Yazıcı ve gönüllüler paketleri Tekirdağ Adliyesine getirerek cumhuriyet savcısı Alper Arıtan'a teslim etti.