Son dakika... Kızılaydan selzedelere hijyen kiti

Son dakika güncel haberi... Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelem sel olayında evlerine su basan ailelere hijyen seti ve içme suyu dağıttı.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelem sel olayında evlerine su basan ailelere hijyen seti ve içme suyu dağıttı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeni ile sel meydana geldi. Olayın ardından ekipler anında müdahale ederken Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi ve Kızılay Düzce Şubesi ekipleri selin olduğu bölgede selzedelere hijyen kiti ve içme suyu dağıttı. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı