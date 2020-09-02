Son dakika... Kızılcabölükspor'da transfer sürüyor

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'ya devir işlemleri 1 yıl ertelendikten sonra takviye harekatına gecikmeli başlayıp, iç ve dış transferde kısa sürede birçok isme imza attıran 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor, 2 ismi daha renklerine sağladı. Sarı-kırmızılı ekip Cizrespor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Semih Mustafa Usta ve Gölcükspor'dan aynı yaştaki stoper Erdem Korkmaz Güner'le birer yıllık sözleşme imzaladı. İki futbolcu, Kızılcabölük formasıyla başarılı olmak istediklerini söyledi.

