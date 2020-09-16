SAMSUN Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangında 2 bin dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

SAMSUN Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangında 2 bin dönüm alan zarar gördü

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangında 2 bin dönüm alan zarar gördüSAMSUN'da bulunan Kızılırmak Deltası'ndaki sazlık alanda dün çıkan yangın söndürüldü.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangında 2 bin dönüm alan zarar gördü

SAMSUN'da bulunan Kızılırmak Deltası'ndaki sazlık alanda dün çıkan yangın söndürüldü. Deltadaki incelemede yaklaşık 2 bin dönümlük alanın tahrip olduğu belirlendi. Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim görevlisi Dr. Cemal Özsemir, yanan bölgedeki bitki örtüsünün ve sürüngen hayvanların zarar gördüğünü, göç döneminde olan kuşların ise büyük oranda uçarak kurtulmuş olabileceğini söyledi. Samsun'da, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi sınırlarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece saatlerinde söndürüldü. İş makineleri ile yangının bulunduğu alanın çevresinde hat oluşturulup alevlerin yayılması da engellendi. Yangının deltaya verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Deltadaki incelemede yaklaşık 2 bin dönümlük alanın tahrip olduğu belirlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim görevlisi Dr. Cemal Özsemir, 'Şuan kuşların üreme sezonu değil göç sezonu. Bu nedenle deltada göreceğimiz kuşlar aktif kuşlar. Kuşların hemen hemen hepsinin kaçmış olabileceği söyleyebilirim. Ama tabii ki doğal alanları tahrip oldu. Kuşlarla ilgili bir problem yok ama alanın tahribatı sürüngenler için özellikle çok büyük bir problem olmuştur. Bunun yanan bölgenin içine girilip araştırılması gerekebilir. Zor hareket eden hayvanlar alanda doğal kumul bitki örtüsüne sahip olduğu için onlar büyük ölçüde etkilenmiş olabilir. Bitki örtüsü çok büyük zarar görmüş durumda' dedi.

Bölgenin doğal su basar formunda olduğunu belirten Dr. Özsemir, 'Kumul bitki örtüsünde başta çalılar yalancı iğde dediğimiz bitkiler oluşmaya başlarlar. Bunların görevi denizden gelen kum ve rüzgarı kesmektir. Bu da buranını karakteristik ağacı olan dişbudak ağacının yetişmesini sağlar. Gençlik ve örtü tamamen zarar görmüş. Bu bence büyük bir problem. Buranını kendisini tekrar eski haline getirebilmesi mümkün. Ama bunun için yanan alanın net belirlenmeli, mümkün olduğunca tellerle çevrilmeli, hayvan otlatılmamalı. Aksi halde alan geri dönüşümsüz kötü hale gelebilir. Alana çok iyi girip gözlem ve inceleme yapıp zararın ne boyutta olduğu belirlenebilir ve nasıl eski haline getirilebileceği değerlendirebilir. Burası bir sulak alan. Türkiye'de sulak alanlar çok az kalmıştır. Sulak alanlarını temsil eden dişbudak ağaçları burada zarra görmüş bu durumun telafi edilmesi gerekiyor' diye konuştu.

KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ

Kızıırmak Deltası Kuş Cenneti 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Samsun'da, 359 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.

SAMSUN Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangında 2 bin dönüm alan zarar gördü

Kızılırmak, Samsun, Bitki, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangında 2 bin dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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