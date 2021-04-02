Son dakika! Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de kaçak yollarla balık avlayan 3 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Gülşehir ilçesi yakınlarında kaçak avcılığı önlemek amacıyla devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, ırmak sahilinde park halindeki 68 DS 304 plakalı araçtan şüphelendi.
Çevrede inceleme yapan ekipler, Kızılırmak'a akü yardımıyla elektrik akımı vererek balık tutan S.B, M.B. ve A.D'yi yakaladı.
Şüphelilerin yanı ve araçta, 2 akü, güç dengeleyici regülatör, şişme bot, germe balık ağı ve avlanmış 560 balık bulundu.
Gözaltına alınan S.B, M.B. ve A.D. hakkında "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
El konulan balık ve malzemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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