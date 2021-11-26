Son Dakika | Kızıltepe'de uyuşturucu operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde son 3 ayda yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 61 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde son 3 ayda yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 61 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylül, ekim ve kasım aylarında Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçede gerçekleştirilen 56 farklı operasyonda, 61 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Yapılan çalışmalarda, 23 gram esrar, 135 gram eroin, 65 gram metamfetamin, 32 uyuşturucu hap ve 2 kök kenevir ele geçirildi.

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