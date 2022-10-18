Yeğeninin tanıdığı bir gençle evlenmesini isteyen amca çıkan kavgada can verdi - Son Dakika
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Yeğeninin tanıdığı bir gençle evlenmesini isteyen amca çıkan kavgada can verdi

18.10.2022 11:39
Yeğeninin tanıdığı bir gençle evlenmesini isteyen amca çıkan kavgada can verdi

Bursa'da bir kişi kendisinden kızını tanıdığı bir gençle evlendirmesini isteyen ağabeyi ile aralarında çıkan tartışmada yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yeğen tutuklanırken babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte at arabasıyla hurdacılık yapan Can Kaysuk (43), kardeşi Raşit Kaysuk'tan (37), yeğeni G.K.'yi (17) tanıdığı bir gençle evlendirmesini istedi. Raşit Kaysuk olumsuz yanıt verince iki kardeş tartıştı. Tartışmanın ardından Can Kaysuk, bölgeden ayrıldı.

AMCASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Önceki gün Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde, çay ocağında oğlu F.K. (16) ile oturan Can Kaysuk, yoldan geçen kardeşi Raşit Kaysuk'u gördü. İddiaya göre, yine "Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun?" diyen Can Kaysuk ile kardeşi arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan F.K., yanındaki bıçakla amcası Raşit Kaysuk'u kalbinden yaraladı. Yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Raşit Kaysuk, yaşamını yitirdi.

'Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun?' diyen amca, çıkan kavgada canından oldu

OĞLU TUTUKLANDI, BABA SERBEST KALDI

Kaçan F.K. ile babası Can Kaysuk, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin Yunus ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.K. tutuklandı, babası Can Kaysuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

'Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun?' diyen amca, çıkan kavgada canından oldu
'Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun?' diyen amca, çıkan kavgada canından oldu
'Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun?' diyen amca, çıkan kavgada canından oldu
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Kaynak: DHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeğeninin tanıdığı bir gençle evlenmesini isteyen amca çıkan kavgada can verdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yeğeninin tanıdığı bir gençle evlenmesini isteyen amca çıkan kavgada can verdi - Son Dakika
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