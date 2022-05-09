Son dakika: Kızını doktora götürürken kaza yaptı, araç tanınmaz hale geldi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Kızını doktora götürürken kaza yaptı, araç tanınmaz hale geldi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

09.05.2022 15:15

Son dakika 3. sayfa haberi... - Kızını doktora götürürken bahçeye uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı Ordu'nun Kumru ilçesinden kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası yaptı.

- Kızını doktora götürürken bahçeye uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinden kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası yaptı. Kazada baba hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.

Kaza, Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumru ilçesinde fırıncı ustası olan ve Fatsa ilçesine kızını doktora götürmek isteyen Osman Çakmaktaşı idaresindeki 52 AAU 217 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak savruldu. Yolun alt tarafındaki fındık bahçesinde devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki kızı Dilanur Çakmaktaşı ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Osman Çakmaktaş'ın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Kızını doktora götürürken kaza yaptı, araç tanınmaz hale geldi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Kızını doktora götürürken kaza yaptı, araç tanınmaz hale geldi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Kızını doktora götürürken kaza yaptı, araç tanınmaz hale geldi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Kızını doktora götürürken kaza yaptı, araç tanınmaz hale geldi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Doktora, Kumru, Ordu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kızını doktora götürürken kaza yaptı, araç tanınmaz hale geldi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kızını doktora götürürken kaza yaptı, araç tanınmaz hale geldi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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