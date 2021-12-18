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Son dakika... KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU - Son Dakika

Son dakika... KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU

18.12.2021 20:56

Son dakika haber: ANTALYA'da 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu döverek öldürdüğü iddia edilen baba Mustafa Gaffar (24), tutuklu olduğu cezaevinde çarşafla ranzasına asılı bulundu.

ANTALYA'da 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu döverek öldürdüğü iddia edilen baba Mustafa Gaffar (24), tutuklu olduğu cezaevinde çarşafla ranzasına asılı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, geçen 14 Kasım'da Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede oturan Beyza Nur Erol (21) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar, akşam saatlerinde ev kirası nedeniyle tartıştı. Gaffar, Beyza Nur Erol'u darbedip, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı, telefon alacağını söyleyerek aldı. Bu sırada odada bulunan çiftin 3 aylık kızı Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa Gaffar, bebeğin başına tokat attı. Mustafa Gaffar ile Beyza Nur Erol, rahatsızlanan minik Elif Ada'yı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Elif Ada Topçu, evine gönderildi. Ertesi gün saat 11.00 sıralarında çocuğunun nefes almadığını fark eden anne Erol, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Morga kaldırılan Elif Ada'nın başında ve alnında darp izleri tespit edildi. Polise şikayetçi olan Erol ifadesinde, Mustafa Gaffar'ın, susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gaffar, tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Bu sabah koğuşuna giren cezaevinin infaz koruma memurları, Mustafa Gaffar'ı çarşafla ranzaya asılı olarak buldu. Görevliler tarafından yapılan incelemede tutuklu Gaffar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Son dakika... KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU
Son dakika... KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU
Son dakika... KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU
Son dakika... KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU

Elif Ada, Antalya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA, CEZAEVİNDE RANZASINA ASILI BULUNDU - Son Dakika
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