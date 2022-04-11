Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz - Son Dakika
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Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz

11.04.2022 16:27
Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz

Son dakika gündem haberi: KAYSERİ'de Basri Karakulak'a (65), kızı Şahinder Karakulak'ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak verilen 20 yıl hapis cezasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti.

KAYSERİ'de Basri Karakulak'a (65), kızı Şahinder Karakulak'ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak verilen 20 yıl hapis cezasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. Karakulak hakkında indirim uygulanmaması gerektiği belirtilerek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılması istendi.

Olay, geçen yıl 15 Kasım'da, Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karakulak, kendi eşini darbettiği gerekçesiyle kızı Şahinder Karakulak ile tartıştı. Karakulak, 2 çocuk annesi olan kızını boğazından bıçaklayıp, öldürdü. Karakulak ardından polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla eve gelen ekiplerin gözaltına aldığı Karakulak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Basri Karakulak için 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, İNDİRİMLERLE 20 YILA DÜŞTÜKayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın 4'üncü duruşmasında sanık Basri Karakulak, "Önceki ifademde ne dediysem aynen tekrar ederim. Diyecek başka bir şeyim yoktur. Kanunlara saygılıyım" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Basri Karakulak'ı 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, cezayı 24 yıla ardından 'iyi hal' indirimiyle de 20 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına hükmetti. İKİ TARAFTAN DA KARARA İTİRAZ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanık Basri Karakulak'a verilen 20 yıl hapis cezası kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bakanlık avukatı, sanık hakkında uygulanan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.Sanık avukatı Emre Ayan ise müvekkiline verilen cezayı fazla bularak, karara itiraz etti.

Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz
Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz
Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz
Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz
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Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Tartıştığı kızını bıçakla öldüren babaya 20 yıl hapis Tartıştığı kızını bıçakla öldüren babaya 20 yıl hapis

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri, Talas, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz - Son Dakika
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