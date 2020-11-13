Kızını ve karısını öldürdü, balkonda sigara içerken gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Kınık ilçesinde bir kişi, öz kızını ve karısını bıçaklayarak öldürdü. Şahıs, balkonda sigara içerken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 10.30 sıralarında Poyracık Mahallesi Park Caddesi üzerindeki bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre 3 yıl uzman çavuş yaptıktan sonra istifa ederek pazarcılık yapmaya başlayan Mustafa Kocabıyık (55), jandarmaya kendisini ihbar ederek, karısını ve kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Mustafa Kocabıyık'ın eşi Nergüzel Kocabıyık'ı (50) mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı (22) da yatak odasında kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmaya kendisini ihbar eden Mustafa Kocabıyık, balkonda sigara içerken bulunurken, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

-İHA-