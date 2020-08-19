Son dakika! Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş (2) - Son Dakika

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için barıştığı eşi M.Ç.'nin bıçaklayıp öldürdüğü Dudu Ç.'nin (40) cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Dudu Ç. için Serik ilçesi Yazır Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeyi burada kalabalık vatandaş topluluğu karşıladı. Kılınan namazın ardından cenazesi omuzlarda defnedileceği yere getirilen Dudu Ç.'nin babası Durmuş Kara, ağabeyi İsa Kara, kızları Emine ve Sedef'in feryatları yürek burktu.