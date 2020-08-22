Son dakika! Kızının düğünü için barışan eşini, 'sürpriz yapacağım' diyerek götürdüğü evde öldürmüş - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kızının düğünü için barıştığı eşi Metin Çağın (41) tarafından bıçaklanarak öldürülen Dudu Çağın'ın (40) babası, kızının damadı tarafından pusuya düşürüldüğünü söyledi. Katil zanlısının, ayrı yaşadığı eşini, "Sürpriz yapacağım" diyerek, eski evine götürdüğünü anlatan acılı baba, "Evde çeşmeleri açıyor. Kapıyı kilitliyor. Bütün çamaşırlar yerde seriliymiş. Tahminime göre 'çamaşırları al' diyor, kızım da toplamak için yere eğildiğinde arkadan boğazına bıçağı vuruyor. Kızım bıçağı tutmaya çalışınca elleri kesilmiş. Bu adamın idam edilmesini istiyorum" dedi.

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta 18 Ağustos salı günü, saat 18.00 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti; 7 çocuk annesi Dudu Çağın ile Metin Çağın, bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Çağın, geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Metin Çağın ile bir hafta önce, olaydan bir gün önce akşam yapılan kızının düğünü için barıştı. Ancak çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Metin Çağın, tartışma sırasında Dudu Çağın'ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından kaçtı.