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Son dakika haberleri | Kızlarına tasarladıkları odadan ilham alan çift, 6 ülkeye çocuk mobilyası ihraç ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kızlarına tasarladıkları odadan ilham alan çift, 6 ülkeye çocuk mobilyası ihraç ediyor

13.08.2021 11:08

Son dakika haberi... Bursa'da yaklaşık 20 yıl önce çocuklarının hayal gücünü geliştirmek amacıyla tasarladıkları mobilyadan ilham alan Yusuf Katana, eşiyle kurduğu çocuk mobilyaları firmasıyla 6 ülkeye ihracat yapıyor.

Bursa'da yaklaşık 20 yıl önce çocuklarının hayal gücünü geliştirmek amacıyla tasarladıkları mobilyadan ilham alan Yusuf Katana, eşiyle kurduğu çocuk mobilyaları firmasıyla 6 ülkeye ihracat yapıyor.

Moremo firmasının kurucusu Yusuf Katana, AA muhabirine, çocukların günün büyük bölümünü sosyal alanları olan odalarında geçirdiğini söyledi.

Sektöre giriş öykülerini anlatan Katana, "Bu maceraya kendi kızımızla başladık. Kızımız doğduktan sonra çocuklar için hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunun, ev içinde ona özel bir yaşam alanı oluşturmanın, yaşam alanında hayal gücünü geliştirecek tasarım ve objelerin çocuğun gelişiminde ne kadar önemli olduğunun farkına vardık." dedi.

Katana, seri üretimden ziyade butik üretim yaptıklarını, her çocuğa özel çocuk odası tasarladıklarını dile getirdi.

El işçiliğiyle komple MDF ve lake boyalı çocuk mobilyası ürettiklerini, çocukların sağlığına zararı olmayan E1 sertifikalı MDF ve EN 71,3 sertifikalı boya kullandıklarını ifade eden Katana, "Çocuk mobilyalarını, çocukların hayatlarına dokunabilmek, hayal dünyalarını daha da geliştirebilmek amacıyla tasarlıyor ve üretiyoruz. Özellikle son dönemde pandemi dolayısıyla odaları çocuklar için çok daha kıymetli hale geldi. Dolayısıyla onların odalarını yaşanabilir, çok daha keyifli mekanlar haline getirmek için son dönemde daha çok özel tasarım ürünler çalışıyoruz." diye konuştu.

"Amacımız çocuğun odasını keyifle kullanmasını sağlamak"

Ailelerin çocuklarının odalarına daha fazla özen gösterdiğini aktaran Katana, bu nedenle standartların dışına çıkmak istediklerini vurguladı.

Her çocuğun ve ailenin beklentisinin başka olduğunu kaydeden Katana, "Herkese aynı yatak, dolap, şifonyer ve beşik diye hareket edersek çocukların hayal dünyası da birbirinden farklı olmayacak. O yüzden kişiye, aileye veya çocuğa özel üretimler yapıyoruz. Bu biraz zor ve meşakkatli ama bizim tarafımızdan baktığınızda inanılmaz keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojiyi kullanarak çocuklar için farklı tasarımlar yaptıklarına değinen Katana, bu işin en keyifli yönü olan tasarımın hayal etmekle başladığını anlatarak, bu hayalleri çocuklar ve ebeveynleriyle kurduklarına dikkati çekti.

Katana, ebeveynlerin istediklerini dikkate aldıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Odada çocuğun oyun oynayabileceği alanlar bırakmaya çok dikkat ediyoruz. İşimiz mobilya satmak ama amacımız o değil. Amacımız çocuğun odasını mümkün olduğunca keyifle kullanmasını sağlamak. Çocuğun odasında oyun oynayabileceği yeterli alanları sağlamak için bazen aileleri ikna etmeye çalışıyoruz. Yatakların altına baza koyarak veya dolapların içine iki çekmece daha fazla koyup şifonyer ihtiyacını ortadan kaldırarak boş alanlar bırakmaya çalışıyoruz. Sürekli yeni tasarımlar yapmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız tasarımlar binleri aştı. Çocuk odalarına kaydıraklar ilave ettik. Kaydırakların içine kitaplıklar koyduk. Kaydırakların altına kapaklar takıp dolap kısmını orada çözdük. Tasarım, sonu olmayan bir dünya gibi. Bunları yaparken birinci önceliğimiz çocukların güvenliği. Yaptığımız hiçbir ürünü denemeden göndermiyoruz. Kaydırak varsa o kaydırağın üzerinden yetişkinler birkaç defa kayar. Çocuklar bunu hiç bilmez aslında ama o ürünlerin ilk kullanıcıları her zaman biz olmuşuzdur."

Almanya'da katıldıkları fuar sayesinde ihracatları arttı

Firmanın kurucu ortağı Pervin Katana ise butik üretimden vazgeçmediklerini, işlerini keyifle yaptıklarını belirtti.

Geçmiş yıllarda Almanya'da bir fuarda ürünlerini tanıttıklarını aktaran Katana, "Fuarlardan sonra hiç bağlantıda olmadığımız, dünyanın çok farklı ülkelerinden insanlar bize ulaştı. Öyle çok talep geldi ki biz de şaşırdık. Ciddi sayıda talepleri geri çevirmek durumunda kaldık. Bunca yıllık tecrübemizin yanında amatör ruhumuzu ve heyecanımızı kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Katana, İngiltere ve İsviçre'den bazı firmaların kendilerine ulaştığını, onların taleplerine göre özel mobilyalar tasarlayıp ürettiklerini bildirdi.

İhracat çalışmalarına değinen Katana, şunları kaydetti:

"İngiltere'den 0-6 aylık bebeklerin kullanımına uygun için özel bir sipariş geldi. Sipariş öncesinde numuneleri hazırlayıp gönderdik. Avrupa ülkeleri ve özellikle İngiltere bu konuda çok hassas ve detaycı. İngiltere'ye gönderdiğimiz ürünler önce gerekli kalite ve güvenlik testlerine tabi tutuldu. 'Ürünleriniz muhteşem ve her türlü testten geçti' dönüşünü aldık. Bundan sonra firmadan ilave siparişler aldık ve ürünlerimizi İngiltere'deki aileler de güvenli bir şekilde kullanmaya başladı. Şu anda İngiltere, İsviçre, Hollanda, Yunanistan, Irak ve Çekya'da satış noktalarımız var."

Son dakika haberleri | Kızlarına tasarladıkları odadan ilham alan çift, 6 ülkeye çocuk mobilyası ihraç ediyor
Son dakika haberleri | Kızlarına tasarladıkları odadan ilham alan çift, 6 ülkeye çocuk mobilyası ihraç ediyor
Son dakika haberleri | Kızlarına tasarladıkları odadan ilham alan çift, 6 ülkeye çocuk mobilyası ihraç ediyor
Son dakika haberleri | Kızlarına tasarladıkları odadan ilham alan çift, 6 ülkeye çocuk mobilyası ihraç ediyor
Son dakika haberleri | Kızlarına tasarladıkları odadan ilham alan çift, 6 ülkeye çocuk mobilyası ihraç ediyor

İhracat, Almanya, England, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kızlarına tasarladıkları odadan ilham alan çift, 6 ülkeye çocuk mobilyası ihraç ediyor - Son Dakika


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