Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddelik önerisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddelik önerisini değerlendirdi Açıklaması

28.04.2021 22:01
Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddelik önerisini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduğu 6 maddelik önerinin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduğu 6 maddelik önerinin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler olduğunu belirtti.

Başbakan Saner, Kıbrıs Postası Web TV yayınında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Guterres'e sunduğu 6 maddeden oluşan öneriyi değerlendirdi.

Saner, "Türk tarafının ortaya koymuş olduğu 6 parametre tamamen görüşmelerin nasıl başlaması gerektiği yönündedir. Burada ne toprak tavizi ne de diğer konuların açık bir şekilde nasıl çözüleceğinden bahsedilmesi gibi bir şey yok." dedi.

"Egemenlik hakkımızın olmadığı bir anlaşmaya imza atmamız mümkün değil." diyen Saner, egemen eşitliğin kabulünü ve iki devletli çözümü istediklerini söyledi.

6 maddelik öneri

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Guterres'e sunulan 6 maddelik öneride, iş birliğine dayalı ilişkinin şu ilke ve düzenlemelere dayanması gerektiğine vurgu yapıldı:

1- Genel Sekreter, Güvenlik Konseyinin iki tarafın eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararı kabul etmesi için inisiyatif alacaktır. Böyle bir karar, mevcut iki devlet arasında iş birliğine dayalı bir ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacaktır. ??????

2- Yukarıda belirtilen düzenlemeyle iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliği sağlandıktan sonra, BM Genel Sekreteri himayesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir iş birliği anlaşması oluşturmak için sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığına dayalı müzakerelere başlayacaklardır.

3- Müzakereler, iki bağımsız devlet arasındaki gelecekteki ilişkilere, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemesinin yanı sıra AB ile ilişkilere odaklanacak.

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yanı sıra uygun olduğu hallerde, gözlemci olarak AB tarafından desteklenecektir.

5- Herhangi bir anlaşma bağlamında, iki devlet karşılıklı olarak birbirini tanıyacak, üç Garantör Devlet bunu destekleyecektir.

6- Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır.

Konferans, yarın sona erecek.

Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddelik önerisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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