Son dakika: KKTC Başbakanı Tatar: "Perşembe sabah saatlerinde Maraş sahilinden istifade etmeye hep birlikte... - Son Dakika

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Töreni'nde konuştu. (2)
KKTC Başbakanı Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıkladı.
KKTC Başbakanı Tatar: "Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:34 - Kaynak: AA
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