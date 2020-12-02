Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Pandemi sonrası Nevşehir'e geleceğim"- Nevşehir'de 6.Enegelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Pandemi sonrası Nevşehir'e geleceğim"- Nevşehir'de 6.Enegelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi

02.12.2020 21:51

Son dakika haberine göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Pandemi sonrası Nevşehir'e geleceğim" Nevşehir'de 6. Enegelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde 6. Engelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Pandemi sonrası Nevşehir'e geleceğim"

Nevşehir'de 6. Enegelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde 6. Engelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi.

Bu yıl Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Engelsiz Sanat Ödülleri töreni programına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar canlı bağlantı ile katıldı. Programda 27 ödül verildi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programında açılış konuşmasını yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hepimizin birer engelli adayı olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Arı, "Evine gidersin duşa girersin orada ayağın kayar düşersin engellisin. Dolayısıyla hiç birimizin garantisi yok. Yarın bizimde engelli olma ihtimali olan bir dünyada engelli kardeşlerimizi anlamak ve onların sorunlarını onlara yönelik projeleri bir gün ile sınırlamak hiç birimizin karına olacak bir durum değil. Biz şehrimizde hem Nevşehir Valilimiz öncülüğünde kamu kurumlarının biz Nevşehir Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olacağımıza, onları kültürle, sanatla, sporla buluşturacağımızı dün söz verdik. Tekrar buradan söz veriyoruz" dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de konuşmasında 3 Aralık günü bana göre kutlama değil bir empati günüdür dedi. Vali Becel, "3 Aralık anma gününden ziyade aslında bir empati günü. Türkiye nüfusunun 80 milyon olarak düşündüğünüz zaman süren hastalıklarla beraber yüzde 12 gibi engellik oranı olduğunu biliyoruz. B uda yaklaşık 8 milyon civarında bir engelli nüfusuna tekabül ediyor. Empati günü diyorum. Çünkü bir engelli kardeşimizin yaşadığımız toplumda yaşadığımız şehirde ne tür zorluklarla karşılaştığını bilmemiz mümkün değil. Yada bir engelli annesinin hissettiklerini bir engelli babasının hissettiklerini empati yapmadığımız zaman anlamamız mümkün değildir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar programa telekonferans ile katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da telekonferans ile katılmış olduğu programda korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından Nevşehir'e geleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Her zaman engellilerimizin yanındayız. Çünkü bu mücadele toplumsal bir mücadeledir. Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Bu çocuklarımıza her türlü imkanlarımızı seferber etmek suretiyle onlara sahip çıkmak onları topluma kazandırmak onların becerilerini ortaya çıkartan öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten şu anda yanımızda bulunan Mert'te çok mutlu. Bir kez daha sizlere KKTC'den teşekkür etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizin de anavatan Türkiye'de benzer çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Tatar, "Pandemi sonrası Nevşehir'e geleceğim"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasının ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti. Belediye Başkanı Arı, "Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Türkiye'nin ve dünyanın yükselen yıldızı Nevşehir'den şahsınıza ve tüm Kıbrıs halkına selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz ve sizi tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım şahsımın Kıbrıs ile özel bir durumum var. Yüksek Lisansımı Yakın Doğu Üniversitesinde yaptım. Kıbrıs Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kardeşinizim. Üçüncüsü askerliğimi orada yapmış bulunuyorum. Öncelikle şahsınıza ve Kıbrıs halkına sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın konuşmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi sonrasında Nevşehir'e gelerek kucaklaşmak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya "Çok teşekkür ederim başkanım. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Ortak paydalarımız tabi ki bizi yakınlaştırmıştır. Nevşehir'e sevgimiz muhabbetimiz olduğu gibi bu akşam sizlerin bu açıklamalarından sonra Nevşehir'e kendimi daha da yakın hissediyorum. Pandemi biter bitmez Nevşehir'i ziyaret eder ve kucaklaşırız" şeklinde konuştu.

Program daha sonra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın ödül sahiplerine ödüllerini vermesinin ardından sona erdi.

Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pandemi sonrası Nevşehir'e geleceğim - Nevşehir'de 6.Enegelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi
Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pandemi sonrası Nevşehir'e geleceğim - Nevşehir'de 6.Enegelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi
Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pandemi sonrası Nevşehir'e geleceğim - Nevşehir'de 6.Enegelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi
Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pandemi sonrası Nevşehir'e geleceğim - Nevşehir'de 6.Enegelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Pandemi sonrası Nevşehir'e geleceğim'- Nevşehir'de 6.Enegelsiz Sanat Ödülleri töreni düzenlendi - Son Dakika


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