Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü - Son Dakika

Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

18.01.2021 23:17
Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü, System.String[]

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüşerek Kıbrıs'ta iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüşerek Kıbrıs'ta iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine saygı gösterilmesi halinde sürdürülebilir ve adil bir uzlaşıya ulaşılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yakın zamanda düzenlenmesi planlanan Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi konferans öncesi değerlendirmede bulundu.

Kıbrıs'ta iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine saygı gösterilmesi halinde sürdürülebilir ve adil bir uzlaşıya ulaşılabileceğini vurgulayan Tatar, bu zeminde iki devlet arasında iş birliği ilişkisinin kurulabileceğini anlattı.

Tatar, AB'nin KKTC'ye gönderdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarından 1080'inin bugün teslim alındığını belirterek teşekkür etti.

Hellim peyniri üretimi konusuna da değinen Tatar, şunları kaydetti:

"Hellim üretimindeki sağlık ve hijyen denetiminin Komisyon tarafından atanacak uzmanlarca Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile iş birliği halinde yapılmasını, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde halihazırda yetkili kılınan Kıbrıs Türk Ticaret Odasının mevcut fonksiyon ve statüsünün bu çerçevede de korunmasını ve hellimin AB nezdindeki tescili ile Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaretine imkan verecek düzenlemenin eşzamanlı olarak yapılmasını istiyorum."

KKTC'ye tahsis edilen aşıların gönderilmesine devam edileceğini ve bununla ilgili programın Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşılması için gerekli talimatı vereceğini ifade eden Borrell de Ada'ya yapacağı bir sonraki ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü - Son Dakika


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