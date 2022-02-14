Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ABD'li yetkililere "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD yetkilileriyle görüşmesinde, "(Kıbrıs'ta) Ancak egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan mevcut iki devletin iş birliği ile sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) akredite Büyükelçisi Judith Gail Garber, ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Avrupa ve Avrasya Konuları Ofisi Güney Avrupa ve Kafkasya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Erica Olson'u kabul etti

Ülkede yaşanan tarihsel sürece değinerek Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunu vurgulayan Tatar, egemen eşitliğin doğal bir hak olduğuna işaret etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının teyit edilmesi durumunda, anlamlı resmi müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri tutmadığını ve Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonların devam ettiğini anlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkı, 60 yıldan beridir kendi kendini yönetiyor. Bugün, Kıbrıs Türk halkı, tüm kurum ve kuruluşlarıyla kendi devletine sahiptir. BM'nin desteklediği 2004 Annan Planı'na Kıbrıslı Türklerin 'evet' demesine ve Rumların reddetmesine rağmen, Kıbrıslı Rumlar AB'ye haksız bir şekilde tek taraflı üye yapıldı. AB, objektif olamaz çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs AB üyesidir."

"Ancak egemen eşitlik temelinde gerçekçi bir çözüm sağlanabilir"

Tatar, yıllardır gerçek eşitlik temelinde bir çözüme Rum tarafının isteksizliği nedeniyle ulaşılamadığını belirterek, "(Kıbrıs'ta) Ancak egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan mevcut iki devletin iş birliği ile sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta bir antlaşma ile Rum tarafının da bugün 85 milyon nüfuslu ve Ada'dan sadece 40 mil uzakta olan Türkiye'nin ticari imkanlarından, limanlarından ve hava sahasından faydalanabileceğini söyledi.

Kıbrıs'taki taraflar arasında güven ve iş birliğini gerçek anlamda artıracak, egemen eşitlik temelinde bir uzlaşıya katkıda bulunabilecek konulara sıcak baktıklarını ve inisiyatif almaya hazır olduklarını belirten Tatar, Kıbrıs'ta tarafların doğal/müktesep haklarına dayalı, sürdürülebilir bir uzlaşıya varılmasında ABD'nin öngörülü katkılarını beklediğinin altını çizdi.

İki taraflı Teknik Komite çalışmalarının da ele alındığı görüşmede, başta kültürel miras, sağlık, çevre, iletişim, cinsiyet eşitliği ve suç ile suça ilişkin konular olmak üzere, iki halkın günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasına çalışıldığı vurgulandı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve müzakere heyeti de hazır bulundu.