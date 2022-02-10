Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır - Son Dakika

Halk TV'de program yapan gazeteci Ayşenur Arslan, Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirme yaptığı sırada Kıbrıs'taki Türkler açısından büyük önem taşıyan Türk Mukavemet Teşkilatı'yla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Arslan, "Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı adada suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu'' dedi. Arslan'ın bu açıklamalarına başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere birçok yerden tepki geldi.

TATAR: CAHİLLİKTEN İLERİ GELİYOR

Ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Arslan'a tepki gösterdi. Tatar, "Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hayaldir. Kıbrıs'ta iki devletli bir yapı vardır. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın söylediği de budur. Yapılan açıklamalar cahillikten ileri gelmektedir" dedi.

"DESTANSI BİR DİRENİŞİN ABİDELEŞMESİDİR"

Tatar, Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da tepki gösterdi. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kıbrıs Türk'ünün namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesi olduğunu belirten Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı TMT Kıbrıs Türk'ünün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür" sözlerini kullandı.

RTÜK DE HAREKETE GEÇTİ

Ayşenur Arslan'ın açıklamalarıyla ilgili RTÜK de çok geçmeden harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR?

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk toplumunun taksim hedefini gerçekleştirmek için faaliyet gösteren silahlı örgüttür. İlk olarak Kıbrıslı Rumların EOKA örgütüne karşı faaliyet göstermek üzere 1957'de kurulan TMT, 1958'de fiilî olarak faaliyet göstermeye başladı.