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Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır - Son Dakika

Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır

10.02.2022 12:38

Son dakika: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı illegaldi" şeklindeki skandal sözleri nedeniyle eleştirilerin odağında olan gazeteci Ayşenur Arslan'a tepki gösterdi. Tatar, "TMT bir efsanedir" diye konuştu.

Halk TV'de program yapan gazeteci Ayşenur Arslan, Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirme yaptığı sırada Kıbrıs'taki Türkler açısından büyük önem taşıyan Türk Mukavemet Teşkilatı'yla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Arslan, "Halil Falyalı, kendini Türk Mukavemet Teşkilatı olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı adada suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir oluşumdu'' dedi. Arslan'ın bu açıklamalarına başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere birçok yerden tepki geldi.

TATAR: CAHİLLİKTEN İLERİ GELİYOR

Ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Arslan'a tepki gösterdi. Tatar, "Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hayaldir. Kıbrıs'ta iki devletli bir yapı vardır. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın söylediği de budur. Yapılan açıklamalar cahillikten ileri gelmektedir" dedi.

"DESTANSI BİR DİRENİŞİN ABİDELEŞMESİDİR"

Tatar, Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da tepki gösterdi. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kıbrıs Türk'ünün namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesi olduğunu belirten Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı TMT Kıbrıs Türk'ünün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür" sözlerini kullandı.

Son Dakika: Ayşenur Arslan'ın TMT'yle ilgili sözlerine Ersin Tatar'dan tepki: Bu açıklamalar cahillikten ileri geliyor

RTÜK DE HAREKETE GEÇTİ

Ayşenur Arslan'ın açıklamalarıyla ilgili RTÜK de çok geçmeden harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.

Son Dakika: Ayşenur Arslan'ın TMT'yle ilgili sözlerine Ersin Tatar'dan tepki: Bu açıklamalar cahillikten ileri geliyor

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR?

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk toplumunun taksim hedefini gerçekleştirmek için faaliyet gösteren silahlı örgüttür. İlk olarak Kıbrıslı Rumların EOKA örgütüne karşı faaliyet göstermek üzere 1957'de kurulan TMT, 1958'de fiilî olarak faaliyet göstermeye başladı.

YORUMLAR (2)
  • Caner kayalı: Bu ülkede yaşayıp,bu ülkenin ekmeğİni suyunu yeyip içip bu yaşa kadar da yaşayıp böyle bir beyanatta bulunacak kadar bilgisiz olmak,hele böyle insanı ulusal bir kanala görevli olarak çıkarmak hakikaten bu işin nereye vardığını gösteriyor.Artık basın yasası,yayıncılık ilkeleri yani yayıncılığın anayasası yeniden yazılması gerek.Tek kanal TRT zamanından kalma bir yayın yasası ile yüzlerce kanalı takip etmek mümkün değil.Nasıl TRTye girmek zor ise,özel kanallara girilmesi için KPSS benzeri uygulama Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır - Son Dakika
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