Son dakika... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Morton'u kabul etti- Tatar: "Bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme evet dememiz mümkün... - Son Dakika

Son dakika... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Morton'u kabul etti- Tatar: "Bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme evet dememiz mümkün...

08.04.2021 17:06

Son dakika haber: - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Morton'u kabul etti Tatar: "Bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme evet dememiz mümkün değil" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası'ndan Sorumlu Devlet Bakanı...

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Morton'u kabul etti

Tatar: "Bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme evet dememiz mümkün değil"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile yaptığı görüşmede, "Sırf bir anlaşma olsun diye bir oyuna gelebilmemiz söz konusu bile olamaz, bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme de evet dememiz mümkün olmayacak" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre öncesi Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Birleşik Krallık Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'u kabul etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında basına açıklama yapan Tatar, Morton ile yapılan görüşmede Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir anlaşmanın olabilmesi için her iki tarafın da görüşlerinin çok önemli olduğunu kendisinin de teyit ettiğini kaydetti.

Morton'un İngiltere'nin garantör ülke olarak Cenevre'deki toplantıda yer alacağını ve toplantıda kendilerinin de birtakım girişimlerinin olduğunu söylediğini dile getiren Tatar, Kıbrıs'ın gerçeklerine bağlı olarak artık Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki bağımsız devletin işbirliğiyle ancak Kıbrıs'ta adil kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın olabileceğini ve bugüne kadar siyasetlerinin sürecini de en başından anlattıklarını belirtti.

İngiltere'nin 1960 yılında egemenliğini iki ayrı halka devrettiğini dile getiren Tatar, "Bunu hem Kıbrıslı Türklere hem Kıbrıslı Rumlara çeşitli belgelerle nasıl hayat bulduğunu kendisine bir kez daha anlatma fırsatı buldum" dedi.

Garantör ülke İngiltere'nin Kıbrıs meselesini en iyi bilen ülke olduğuna da vurgu yapan Tatar, görüşmede ayrıca İngiltere'nin de garantör ülke olmasından dolayı da büyük sorumlulukları olduğunu ilettiğini söyleyerek, "Kıbrıslı Türklerin 1963'ten bugüne kadar yaşadıkları haksızlıklar ve Kıbrıslı Türkler üzerinde devam ettirilmekte olan izolasyonlar, kısıtlamalar ve bize göre diğer haksızlıkların da özellikle İngiltere'nin AB'den çıkması dolayısıyla bunların gözden geçirilmesi gerektiğini, nitekim Annan Planı zamanında 'evet' dediğimiz takdirde bunların kaldırılacağını ve bir takım rahatlamaların getirileceğini BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın BM Güvenlik Konseyine sunuldu fakat bir netice alınamadı" dedi.

Rumların oluşturacağı her türlü sıkıntıya rağmen tek taraflı Avrupa Birliği'ne alındıklarını anımsatan Tatar, geçen günlerde İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'un da büyük rahatsızlık duyduğu açıklamasını anımsattı.

Bir anlaşmamanın olabilmesi için iki tarafın da onayının gerektiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabilmesi için buna Kıbrıslı Türklerin da onay vermesi gerektiğini vurguladı. Tatar, Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları ve verdikleri mücadele ile kendileri için egemenlikleri, devletleri ve bundan sonraki süreçte Kıbrıs'ta eğer bir anlaşama olması halinde anlaşmadan sonra Kıbrıs'ın şartlarında halk olarak varlığımızı ve çocuklarımızın geleceğini güvenli şekilde sürdürebilmek olduğunu vurguladı.

"Sırf anlaşma olsun diye oyuna gelmeyiz"

"Sırf bir anlaşma olsun diye bir oyuna gelebilmemiz söz konusu bile olamaz, bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme de evet dememiz mümkün olmayacak" şeklinde konuşan Tatar, artık Kıbrıs'ın eksi Kıbrıs olmadığını Doğu Akdeniz'in stratejik olarak çok daha önemli olduğunu vurguladı. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem anavatan hem de garantör ülke olduğunu ve bölgenin en güçlü ülkesi olarak fikir birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

İki devletliliğin önemini anlattık

Tüm bu gerçeklere rağmen Kıbrıs'ta müzakere yoluyla adil, kalıcı ve sürdürülebilir anlaşma için de ellerinden gelen her şeyi yapma arzusu içerisinde olduklarını ilettiklerini de dile getiren Tatar, artık kendileri için egemenlik ve devletimizin yaşatılmasının fevkalade önemli olduğunu dolayısıyla bir anlaşma sürecinde tüm bunların dikkate alınması gerektiğini, BM'nin çağrısı üzerine gidecekleri toplantıda, masada bunları açık ve net bir şekilde ifade edeceklerini söylediğini ve durumu değerlendirdiklerini kaydetti.

"Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonlara artık esneklik gösterilmeli"

AB'den ayrılmaları dolayısıyla İngiltere'nin artık Kıbrıslı Türklere, izolasyonlar noktasında bazı esneklikler gösterebileceğini söylediğini dile getiren Tatar, "Kıbrıs Türk halkı adına bunları kendisinden bir bakıma istirham ettim. Çünkü netice itibarıyla bugün İngiltere'de yüz binlerce vatandaşımız yaşamaktadır. Bu insanlar aynı zamanda İngiltere vatandaşıdır. Bu insanların Kıbrıs'a gelmeleri, gitmeleri, seyahat etmeleri, yaşadıkları sıkıntılar, direkt uçuşların olmaması dolayısıyla yaşanan mağduriyetler vardır" şeklinde konuştu.

Görüşmede, İngiltere'nin AB'den ayrılması dolayısıyla, haliyle AB'nin aldığı bazı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları gibi kararlara bağlı kalma sebebinin artık ortada olmadığını, gerek direkt ticaret tüzüğü, gerek ticarette yapılacak olan bazı açılımlarla ve seyahat özgürlüğü bağlamında gösterilecek esnekliklerle bir takım rahatlamaların bir an evvel yapılmasında büyük fayda olacağını söylediğini dile getiren Tatar, "Bunun İngiltere'nin Kıbrıs Türk halkına göstereceği bir iyi niyet olacağını Raaba da söylediğim gibi Mortan'a da ifade ettim" dedi.

Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman iyi niyet çerçevesinde ama kendi halkımızın çıkar ve haklarını korumak için bu anlayışlarla hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak bu topraklarda büyük mücadele verdiğini, bu mücadeleler sonucunda da bir devlete sahip olduğunu vurguladı. Tatar sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletin verdiği imkanların değerini bilmek suretiyle bundan sonraki aşamalarda da ancak egemenliğimiz ve devletimizin, sürdürülebilir bir anlaşmanın ortaya çıkmasıyla ancak böyle bir şeye yanaşabileceğimizi kendisine bütün samimiyetimizle paylaştım" dedi.

Son dakika... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Morton'u kabul etti- Tatar: Bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme evet dememiz mümkün...
Son dakika... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Morton'u kabul etti- Tatar: Bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme evet dememiz mümkün...
Son dakika... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Morton'u kabul etti- Tatar: Bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme evet dememiz mümkün...
Son dakika... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Morton'u kabul etti- Tatar: Bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme evet dememiz mümkün...

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Morton'u kabul etti- Tatar: 'Bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme evet dememiz mümkün... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Morton'u kabul etti- Tatar: "Bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme evet dememiz mümkün... - Son Dakika
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