Üye Girişi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır"

07.09.2021 20:04

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş'ın açılmasıyla KKTC'nin ivme kazandığını belirterek, pandemiye rağmen 200 binden fazla insanın Maraş'ı ziyaret ettiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: " Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır"

KONYA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş'ın açılmasıyla KKTC'nin ivme kazandığını belirterek, pandemiye rağmen 200 binden fazla insanın Maraş'ı ziyaret ettiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Ticaret Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ekonomik işbirliği protokolünün yayınlanmasıyla pandemi dönemine rağmen yatırımların devam ettiğini kaydetti. Birtakım projelerin hayat bulduğunu ifade eden Tatar, "Ekonominin de tabii ki eski boyutlarına gelmesi biraz belki zaman alacak ama inanıyorum ki pandemi sonrasında KKTC yükselişe geçecektir. Çünkü sağlık sistemindeki başarılarımızla ve Kıbrıs'ın kendine göre hem doğasıyla hem yeşiliyle, mavisiyle bir turizm ülkesi. Eğitim sektöründe de markalaşma yolunda kat ettiği mesafeler, su projesiyle, tarımsal faaliyetler, hizmet sektörü, sanayi bölgelerimiz her türlü ekonomik yatırımla KKTC kendi insanına bir gelecek vaat etmektedir. Umutlu bir geleceğin de olması için bütün bu çalışmaların aynı azim ve inançla devam etmesi gerekmektedir" dedi.

"Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır ve kazanacaktır"

KKTC'nin Doğu Akdeniz'de bir seyahat bekçisi görevi yaptığını dile getiren Tatar, "Doğu Akdeniz'de ulusal çıkarlarımızın korunması için milli meselelerde hem mavi vatanda hem hava sahasında bizlerin o bölgedeki üstünlüğünün korunması için KKTC egemen bir devlet olarak Türkiye ile işbirliği içerisinde bütün bu ilişkileri en iyi şekilde götürmek suretiyle görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının da rahat edebilmesi için ekonomik olarak kalkınmamız gerekmektedir. Bu yönde her türlü sıkıntıya, ambargolara rağmen 1974 sonrası süreçte KKTC'de gerçekten büyük başarılar da kazandık. Çünkü bir turizm sektörünün oluşması, direkt uçuş olmamasına rağmen turistleri oraya götürebilmek, onlara bekledikleri hizmetleri sunabilmek hem yatırım gerektirdi hem insan kapasitesinin, sermayesinin geliştirilmesiyle bu sektörün gerçekten dünya standartlarında olmasa bile çoğu ülkeden daha iyi bir turizm hizmeti sunabilecek bir noktaya getirmiş bulunmaktayız. Benim başbakanlık dönemimde ortaya koyduğum iradeyle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Maraş'ın açılması KKTC'nin hem ekonomisini hem turizmine de büyük bir hizmet vermektedir. Çünkü Maraş marka değeri olan turizm bölgesi. Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır ve kazanacaktır. Pandemiye rağmen 200 binden fazla insan Maraş'ı ziyaret etmiş ve yeni dönemde Allah'ın izniyle orada yapılacak birtakım altyapı çalışmalarıyla yavaş yavaş açıldığını göreceğiz. Bu da ekonomimize büyük katkı yapacaktır" şeklinde konuştu.

Tatar, Konya'nın başarılarıyla da gurur duyduğunu ifade ederek, pandemi döneminde Konya'nın ihracatının yüzde 50'den fazla reel anlamda arttığını öğrendiğini ve bunun da kendisini memnun ettiğini sözlerine ekledi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar ile iki ülkenin işbirliğiyle yürütülecek Eylem Planının, KKTC için bir dönüm noktası olacağını aktararak, "Özellikle iki ülke iş dünyasını daha fazla bir araya getirecek ve KKTC'li firmaların ihracat potansiyelini artıracak uygulamaların yer aldığı Eylem Planı bugüne kadar sadece hizmetler sektörüne yönelik ekonomik kalkınma politikası yürüten KKTC'nin ticaret ve sanayi ülkesi olmasının yolunu açacaktır. Hem siyasi arenada güçlü bir yönetim, hem de gelişen ekonomi KKTC'yi daha ileri bir seviyeye getirecektir. Konya Ticaret Odası olarak, Konya ve KKTC arasında bu dönemde ekonomik işbirliğinin artması konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim" diye konuştu.

Tatar ve beraberindeki heyet buradaki programdan sonra Alaeddin Keykubat Cami Sultanlar Türbesindeki nöbet değişim merasimine katıldı. Tatar daha sonra Selçuklu Belediyesi Tropikal Kelebek Bahçesini ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır

Kahramanmaraş, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti 20:10 Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti 19:46 Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti En acı ölüm! Hareket halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bekleyen kadına isabet etti 19:33 En acı ölüm! Hareket halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bekleyen kadına isabet etti
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek 19:26 Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek 40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti 18:52 40 yaşındaki adam, iftiraya uğradığını söyledikten sonra intihar etti Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi 18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri 17:31 Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri Başkan 15:54 Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
18:49 Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek
18:48 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi
18:10 Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastane sürecini gözyaşları içinde anlattı
17:52 Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler
17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir
17:40 Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü
17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
17:26 Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi
16:54 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti
Şenol Güneş'ten sürpriz tercihler! Hollanda-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu Şenol Güneş'ten sürpriz tercihler! Hollanda-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 274 kişi vefat etti, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 274 kişi vefat etti, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Taliban'ın Afganistan'da geçici hükümet kurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Taliban'ın Afganistan'da geçici hükümet kurmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum         
19:37
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Bitcoin'de sert düşüş! Dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti Bitcoin'de sert düşüş! Dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybetti         
19:18
Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı         
18:49
Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler         
17:53
Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük         
16:08
Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış         
15:20
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı         
09:07
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 20:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş'ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement