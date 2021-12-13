Son dakika... KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında ekonomi konulu toplantı yapıldı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında ülkedeki ekonomik durumla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar başkanlığında düzenlenen toplantıya, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Bankalar Birliği temsilcileri ve iktisatçılar katıldı.

Toplantıda, mali piyasalar ve ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, dövizde yaşanan dışsal şokun, ekonominin farklı alan ve sektörlerine muhtemel yansımalarını değerlendirerek halkın yaşanan gelişmelerden asgari seviyede etkilenerek mağdur olmaması için deneyim ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Tatar, sektör temsilcilerinin sağduyulu düşünerek toplumsal fayda temelinde alacakları kararlarla, dövizde yaşanan dalgalanmanın aşılmasına katkı sağlayacaklarına inandıklarını kaydetti.

Toplantıda, vatandaşların banka borcu taksitlerinin, borç sahiplerinin gelir durumu göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmalarla sabitlenmesi ve vade uzatılması yönünde çalışma başlatılmasında mutabık kalındı.