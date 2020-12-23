Son dakika: KKTC'de kaçak göçmen operasyonu: 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Son dakika: KKTC'de kaçak göçmen operasyonu: 14 düzensiz göçmen yakalandı

23.12.2020 20:48
Son dakika: KKTC'de kaçak göçmen operasyonu: 14 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Son dakika haberler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bugün yapılan düzensiz göçmen operasyonunda, 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bugün yapılan düzensiz göçmen operasyonunda, 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Güzelyurt Körfezi Gaziveren köyünün, 7 deniz mili açığında düzensiz göçmen teknesi tespit etti. Tekneye düzenlenen operasyon sonucu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye Sahil Güvenlik unsurlarına denizde teslim edildi.


Son dakika: KKTC'de kaçak göçmen operasyonu: 14 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika: KKTC'de kaçak göçmen operasyonu: 14 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika: KKTC'de kaçak göçmen operasyonu: 14 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika: KKTC'de kaçak göçmen operasyonu: 14 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika: KKTC'de kaçak göçmen operasyonu: 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika Dünya


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