Son dakika... KKTC'de son 24 saatte 33 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Son dakika... KKTC'de son 24 saatte 33 Kovid-19 vakası görüldü

17.12.2020 21:53
Son dakika... KKTC'de son 24 saatte 33 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 33 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1342'ye yükseldiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 33 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1342'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1840 test yapıldığını, 13'ü yerel 33 pozitif vakanın görüldüğünü ve 24 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Test sonucu pozitif çıkan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile KKTC'ye geldiğini kaydeden Pilli, 4 vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları, 11 vakanın mülteci ve 13 vakanın da yurt içi irtibatlı olduğunu kaydetti.

Pilli, tedavisi devam eden vaka sayısının 155, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise bir olduğunu ifade etti.

KKTC'de virüs nedeniyle şimdiye kadar 6 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Pilli'den pozitif vakayla temaslı olduğunu gizleyen kişiye tepki

Bakan Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde saptanan pozitif vakalarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Hastanede çalışan ve daha önce Kovid-19 saptanan işçi ile bire bir temasta olan bir hastane çalışanının kendisini gizlediğini belirten Pilli, bu kişinin ailesini korumak için evine gitmeyerek günlerdir hastane içinde barındığını açıkladı.

Söz konusu kişinin sorumsuzca hastane içinde hem çalışanlarla temas etmeye hem de görevini yapmaya devam ettiğini kaydeden Pilli, "Söz konusu bu şahsın testi pozitif çıktıktan sonra kendi temaslılarına müracaat etme çağrısında bulunmasının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bu şahıs zaten günlerdir kendini gizlemiştir. Burada büyük bir suç vardır. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'na göre söz konusu şahısla ilgili gereken yapılacak ve bu suç cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Pilli, hastanede gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade ederek ilgili kişiyle temaslı olan herkese Kovid-19 testlerinin yapıldığını ve şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadığını da duyurdu.

Kıbrıs Rum kesiminde 457 yeni vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 457 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saate 3 bin 750 test yapıldığını, 457 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 16 bin 647'ye yükseldiğini açıkladı.

Rum kesiminde, virüs nedeniyle bugüne kadar 85 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle eş zamanlı olarak, 27 Aralık'ta Rum kesiminde aşı uygulamasına başlayacaklarını duyurdu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... KKTC'de son 24 saatte 33 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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