Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretinin ikinci gününde Lefkoşa'da Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşma yapıyor.

"Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren harekatın 47. yıl dönümünü bir daha tebrik ediyorum. Kıbrıs'ya her biri diğerinden güzel ve verimli programlarda sizlerle beraberdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hem atılacak yeni adımlardan hem de Rum kesiminin Kıbrıs Türklerine yaptıklarından söz etti.

"SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. Ülkemizdeki pek çok belediye KKTC'de yürüttükleri projelerle Ada'ya hem tecrübe aktarımında bulunuyor hem de destek veriyorlar. Somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de bu güzel Ada'nın yarınlarını da düşüneceğiz. "

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