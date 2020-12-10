Son dakika: KKTC'de yeni hükümet ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi - Son Dakika

Saner, kendilerini bekleyen zorlu bir süreç olduğuna dikkati çekerek, halktan kendilerine güvenmesini beklediklerini kaydetmişti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Başbakanlıkta yapıldı.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var