Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İskele'ye bağlı Mersinlik köyünde 2 gün önce ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , yangından etkilenen bölgenin rehabilitasyonu için 600 bin fidan gerektiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! KKTC'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı - Son Dakika

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