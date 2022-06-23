Son dakika! KKTC'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! KKTC'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

23.06.2022 17:21
Son dakika! KKTC'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Son dakika haber... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele'ye bağlı Mersinlik köyünde 2 gündür devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele'ye bağlı Mersinlik köyünde 2 gündür devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İskele'ye bağlı Mersinlik köyünde 2 gün önce ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangından etkilenen bölgenin rehabilitasyonu için 600 bin fidan gerektiğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte, helikopterle yangın alanını inceledi. - LEFKOŞA

YORUMLAR
500
Hataylılardan Hado Seferlerine Yoğun İlgi Hataylılardan Hado Seferlerine Yoğun İlgi Pakistan, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve BM konusunda benzer görüşlere sahip Pakistan, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve BM konusunda benzer görüşlere sahip
Kaynak: İHA

Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! KKTC'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:41:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! KKTC'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement