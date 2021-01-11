KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda "Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Toplumlar arası görüşmeler süreci diye bir süreç söz konusu değildir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir." dedi.

Ertuğruloğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs konusunda federasyonu görüşmenin söz konusu olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, "Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Toplumlar arası görüşmeler süreci diye bir süreç söz konusu değildir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir. Egemen eşitlikten bahsediyorsak, egemen eşitlik derken federasyon hedeflemek zaten siyaset bilimine aykırıdır. Federasyonda egemenlik yoktur." diye konuştu.

Ertuğruloğlu, egemen halkların federasyon kurmayacağını belirterek, "Egemen halklar egemen devlet sahibi olarak bir ortaklık kurulacaksa, konfederasyondur. Dolayısıyla federasyon görüşme diye bir olasılık söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5+1 toplantılarının hedefinin federasyon dışında "neyin görüşüleceğinin ortaya çıkması" olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, bunun iki devletin varlığı ve egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini dile getirdi.

Ertuğruloğlu, bu konuda ortak vizyon olması durumunda sürecin bir şansı olabileceğinin altını çizerek, Kıbrıs konulu 5+1 gayrı resmi toplantısı öncesinde bugün KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'a verilecek mesajın da bu doğrultuda olacağını ifade etti.

Bakan Ertuğruloğlu, "Crans Montana'da bırakıldığı yerden devam yoktur, söz konusu değildir. Hep ifade edilmiştir. Aynı şeyleri tekrarlayarak farklı netice beklemek doğru değildir." dedi.

Türk tarafının iyi niyetiyle ve görüşme sürecine olan bağlılığıyla 52 yılı bu yönde harcadıklarına işaret eden Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"Bütün müzakere süreçlerinde uluslararası camianın gündeme getirdiği anlaşma modeline Türk tarafının olumlu bakarak ama her defasında da Rum tarafının reddettiği süreçlerden geldik. Bütün süreç Türk tarafının iyi niyetiyle gündeme gelmiştir, 5+1 önerisi de aynıdır, Türk tarafının önerisidir. Ama artık boşa harcayacak 52 yılımız yok. Boşa harcayacak bir yılımız da yok. Ortak vizyon var mı yok mu? Bu ortak vizyon da iki ayrı egemen devletin egemen eşitliği zeminidir. Bu varsa konuşulur. Bu yoksa beraber oturup ana vatanımızda izleyeceğimiz yola beraber karar vereceğiz. Ulusal davada beraber karar verilir."

(Sürecek)