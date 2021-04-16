Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Kıbrıs'ta 'iki ayrı Kıbrıs' olduğu gerçeği kabul edilmelidir" - Son Dakika

Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Kıbrıs'ta 'iki ayrı Kıbrıs' olduğu gerçeği kabul edilmelidir"

16.04.2021 15:28

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta çözüm arayışında 53 sene müzakere edildiğini anımsatarak bu süre zarfında Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi ve destekçisi Yunanistan'ın tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta çözüm arayışında 53 sene müzakere edildiğini anımsatarak bu süre zarfında Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi ve destekçisi Yunanistan'ın tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Dışişleri Bakanlığında heyetler arası görüşme kapsamında bir araya geldikleri sırada değerlendirmelerde bulundu.

Ay sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantı öncesi Kıbrıs müzakereleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında heyetlerle bu konuyu tüm detaylarıyla ele alacaklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, müzakere öncesi Türkiye ve KKTC'nin ortak tutumunu belirleyeceklerine işaret ederek Cenevre'ye gitmeden önce son toplantının Ankara'da yapılacağını, daha sonra Ankara'dan Cenevre'ye birlikte gitmeyi planladıklarını ifade etti.

Daha önce federasyon için bir müzakereye oturmayacaklarını söylediklerini anımsatan Çavuşoğlu, bu sözün arkasında olduklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katı bir tutum ya da inat değil, 53 yıl federasyonu müzakere ettik. Bu 53 yılda Türkiye ve KKTC son derece yapıcı yaklaşım içinde oldu, iyi niyetini gösterdi ama Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi ve onun destekçisi Yunanistan tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddetti, masayı devirdi. 53 yılda bu olumsuz sonuçlanan müzakerelerin sonunda Rum kesimi ödüllendirildi, KKTC ve Kıbrıs Türk halkıysa cezalandırıldı. Bizim artık buna tahammülümüz yoktur. O nedenle, egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümü öneriyoruz."

Cenevre'deki toplantıda düşüncelerini açık yüreklilikle ortaya koyacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, toplantıya katılanların görüşlerini de samimi şekilde ortaya koymalarını beklediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, sonrasında değerlendirmelerini yapacaklarını belirterek "Ortak bir zemin varsa yeni parametrelerle müzakereler başlar. Yok efendim BM Güvenlik Konseyi kararları var, yok efendim parametreler var şu anda mevcut. Bu parametreler, kararlar geçmişte de vardı. Bir faydasını görmedik, görmeyeceğimizden de eminimiz. O nedenle burada oluşacak bir anlayış çerçevesinde, kararlar, parametreler, anlayışlar elbette değişebilir." dedi.

"Türk Konseyinin özellikle gözlemci statüsü kriterleri belli olduktan sonra da bu statüye başvurmayı da değerlendirdik"

Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini, özellikle iki bakanlık olarak KKTC'nin yurt dışındaki misyonları ve faaliyetlerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerini aşı kapsamına dahil ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "KKTC misyonlarında çalışan çok kıymetli arkadaşlarımızı da bu kapsama aldık." dedi.

Çavuşoğlu, KKTC misyonlarının daha faal hale gelmesi için neler yapılabileceğini de değerlendirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"KKTC'nin bazı bölgesel ve uluslararası örgütlerde farklı nitelikte statüleri var. Türk Konseyi başta olmak üzere bazı diğer örgütlerin faaliyetlerine katılması ve Türk Konseyinin özellikle gözlemci statüsü kriterleri belli olduktan sonra da bu statüye başvurmayı da bugün değerlendirdik ve bu konularda koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, KKTC'nin misyonunun olmadığı yerlerde KKTC'li diplomatların Türkiye'nin misyonlarında görevlendirilmesi konusunu da ele aldıklarını belirterek "Ben şunu çok iyi biliyorum, KKTC Dışişleri Bakanlığı mensubu arkadaşlarımızın sayısı tabii bizimki kadar geniş değil. O nedenle yeni arkadaşların istihdam edilmesi konusuna, kadro konusunda da geçmişte olduğu gibi yine ihtiyaç varsa biz de elimizden gelen desteği vereceğimizi bugün Tahsin Bey'e söyledim." diye konuştu.

"Uluslararası camia karar vermek zorunda"

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da dün misafir Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'deki basın açıklaması sırasında hadsiz, şımarık ve saldırgan tavrına yönelik sergilediği ciddi tavır ve ortaya koyduğu haklı görüşler için Çavuşoğlu'nu kutladı ve teşekkür etti.

Bakan Ertuğruloğlu, "Yunan Bakanın, 'Abi' Avrupa Birliği (AB) kartıyla ana vatanımızı tehdit eden, terbiye sınırlarını aşan söylem ve tavrı, bizlerin ay sonu Cenevre'de gerçekleşmesi 5+BM toplantısında AB'nin niye masada olmaması yönündeki duruşumuzun ne kadar yerinde ve haklı olduğumuzun kanıtıdır. Görüldüğü üzere AB, konuya olumlu katkı koyabilecek, tarafsız ve objektif bir birlik değil, tam tersine mevcut üye yapısıyla soruna aleyhimize taraf bir birlik durumundadır ve masada yer yoktur." dedi.

Cenevre'deki toplantının tek bir gündemi olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, bunun da tarafların ileride müzakere edebilecekleri ortak bir zemin olup olmadığının ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu, ortak zeminin de "toplumlararası" bir müzakere değil, "devletlerarası" bir müzakere süreci olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"(Devletlerarası süreci) Böyle bir zemin varsa, başarı şansı olan, netice alınabilecek yeni bir müzakere süreci gündeme gelebilecek, yoksa da bunun net ve samimi bir şekilde açıklanarak, geçmiş 53 yılı boşa harcadığımız gibi yeni 50-100 yılların boşa harcanmasını engelleyecek ve sağlıklı, yeni bir sürece geçilmesini sağlayacaktır. Kısaca, uluslararası camianın sorumluluğu, 1964'te başlayan Kıbrıs konusuna yanlış teşhis duruşundan vazgeçip vazgeçmeyeceğinin ortaya çıkacağı bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız."

Uluslararası camianın haksız yere Kıbrıs Türk halkına yönelik ayrımcılığa devam edip etmeyeceğine karar vermek mecburiyetinde olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, uluslararası camianın ya Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açma cesareti ve dürüstlüğünü sergileyeceğini ya da Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız politikalarını devam ettirme kararlılığını sürdüreceklerini ifade etti.

Ertuğruloğlu, "Eğer Kıbrıs'ta 'yasal bir Kıbrıs' yaratılması düşünülüyorsa önce Kıbrıs'ta 'iki ayrı Kıbrıs' olduğu gerçeği kabul edilmelidir. İki ayrı Kıbrıs varsa yasal tek bir Kıbrıs gündeme gelebilir." diye konuştu.

Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs'ta 'iki ayrı Kıbrıs' olduğu gerçeği kabul edilmelidir
Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs'ta 'iki ayrı Kıbrıs' olduğu gerçeği kabul edilmelidir
Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs'ta 'iki ayrı Kıbrıs' olduğu gerçeği kabul edilmelidir
Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Kıbrıs'ta 'iki ayrı Kıbrıs' olduğu gerçeği kabul edilmelidir

Mevlüt Çavuşoğlu, Müzakere, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 'Kıbrıs'ta 'iki ayrı Kıbrıs' olduğu gerçeği kabul edilmelidir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Peres ile üç yıllık anlaşmaya vardı Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Belediye'den örnek hareket! Tüm alışverişlerini ilçe esnafından yapıyorlar Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor

Son Dakika Haberleri
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:43 Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
16:35
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti         
16:22
Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü         
16:09
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı         
15:40
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı         
15:28
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız         
14:23
Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı Görenler hemen ihbar etti! Kan sızan kamyonetin içinden köpek maması için toplanan sakatat çıktı         
12:46
Genç kadın, araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi! Şaşkına dönen hırsız yakalandı Genç kadın, araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi! Şaşkına dönen hırsız yakalandı         
12:17
Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması: Evlat edinmek için başvuruları yaptı         
12:00
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 16:51:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Kıbrıs'ta 'iki ayrı Kıbrıs' olduğu gerçeği kabul edilmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei