Son Dakika | KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Türkiye'ye ilk ziyaret

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine yarın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini bildirdi. Söz konusu ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca Kıbrıs meselesi ve güncel bölgesel gelişmeler hakkında danışmalarda bulunulması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

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