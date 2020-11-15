Son dakika! KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Son dakika! KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

15.11.2020 16:01
Son dakika! KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor, System.String[]

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün bu Ada'da eşit hak sahibi olduğunun ve eşit egemen özgürlüğünün ifadesi olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin de desteği ile daha güzel daha aydınlık günlere ilerleyecektir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün bu Ada'da eşit hak sahibi olduğunun ve eşit egemen özgürlüğünün ifadesi olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin de desteği ile daha güzel daha aydınlık günlere ilerleyecektir." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenleri kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünde kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere huzurunuzdayız.

Kardeşlerimizin ve bağımsızlığımızın timsali olan ay yıldızlı bayrağımız Mücahitlerin ve Mehmetçiklerin uğruna canlarını feda ettiği bu topraklarda hamdolsun bugün yan yana gururla dalgalanıyor.

Kıbrıs Türk halkı ana vatan Türkiye'nin ve Türk milletinin de güçlü destekleriyle artık çok daha güvenle ve umutla bakıyor.

Şehitlerimizin emaneti olan milli davamız Kıbrıs'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

"Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına çok önem veren bir halktır"

Cumhurbaşkanı Tatar ise anıt özel defterine şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız.

Atatürk ilkelerine bağlı olan ve kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesinden feyz alan Kıbrıs Türk halkı kendi kaderini belirleme hakkını kullanarak kurduğu devleti her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor.

Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına, özgürlüğüne, toprağına ve bayrağına çok önem veren bir halktır, bu değerler uğruna çetin mücadeleler vermiştir. Bizler halkımızdan aldığımız onay doğrultusunda kendi devletimize, toprağımıza, egemenliğimize Türkiye'mizin garantörlüğüne sahip çıkacağız. Her zaman olduğu gibi Türkiye ile yakın iş birliği ve dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürerek devletimizi daha da güçlendirmek ve daha müreffeh seviyeye getirme gayreti içinde olacağız.

Ortak gönül bağımız, kader birliğimiz geleceğimizi daha da güçlendiriyor. Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türkü'nün bu Ada'da eşit hak sahibi olduğunun ve eşit egemen özgürlüğünün ifadesi olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin de desteği ile daha güzel daha aydınlık günlere ilerleyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar'ın yanı sıra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC'li bakanlar ve milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'den kabine üyeleri ve milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, diğer yetkililer ile ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


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