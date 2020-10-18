Son dakika! KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu (2) - Son Dakika

Son dakika! KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu (2)

18.10.2020 20:32

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'de bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve UBP'nin adayı Tatar'ın seçim yarışını kazandığını duyurdu.

Tatar'ın yüzde 51,74 oy aldığını ve seçimi kazandığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı'nın ise yüzde 48,26 oy aldığını kaydetti.

Şefik, kesin sonuçların ise bu gece açıklanacağını kaydetti.

Böylelikle, KKTC'de cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu.

KKTC'de sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'de sona erdi.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Ersin Tatar kimdir?

Tatar, 1960'ta Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan Tatar, 1982'de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

1982-1986 yıllarında Price Waterhouse isimli şirketin İngiltere'deki merkez ofisinde çalışan Tatar, Chartered Accountant (mali müşavir) unvanını aldı.

Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck Firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.

1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı "Kanal T"yi kurdu.

Ersin Tatar, 2003'te KKTC'ye dönerek, UBP'den siyasete girdi. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü.

KKTC'de 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8. dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayında Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi.

Ersin Tatar, geçen yıl mayısta kurulan UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlendi.

Son dakika! KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu (2)
Son dakika! KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu (2)
Son dakika! KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu (2)
Son dakika! KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu (2)

Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu (2) - Son Dakika

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