KKTC Sağlık Bakanı Pilli'de Covid-19 şüphesi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 tespit edilen Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ile temaslı olduğu bildirildi. Pilli'nin test sonucu henüz çıkmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir sağlık çalışanında korona virüs tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetimi alarma geçti. Temaslı sağlık çalışanlarına yapılan PCR testi yapılırken, Hastane Başhekimi Adil Özyılkan'da test sonucunun pozitif çıktığını aktardı. Özyılkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Test sonucum pozitif gelmiştir. Emin ellerde tedavime başlanıyor. Herkesin ilgisine teşekkür ederim" dedi.

Başhekim Özyılkan açıklamasının ardından gözler Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye çevrildi. Bakan Pilli'nin de kısa bir süre önce Başhekim Özyılkan ve sağlık çalışanları ile yakın temaslı olduğu öğrenildi. Pilli'nin de test yaptırdığı ve test sonucuna göre hareket edeceği öğrenildi.

KKTC'de son 24 saatte yapılan bin 384 testte 13 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Sonuçları pozitif çıkan 13 kişiden 5'inin yurtdışı kaynaklı olduğu belirtilirken, 8 kişinin de yerel kaynaklı olduğu öğrenildi. KKTC'de 1'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 261 kişinin hastanelerde tedavi devem ediyor. KKTC'de bugüne kadar bin 176 kişide Covid-19 tespit edilirken, 5 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son 24 saatte 301 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti. GKRY'de toplam vaka sayısı 15 bin 101'e ulaşırken, toplam can kaybı 78'e yükseldi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)