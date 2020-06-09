Son Dakika: Koç Üniversitesi'ne 2,5 milyon avro fon desteği - Son Dakika

Son Dakika: Koç Üniversitesi'ne 2,5 milyon avro fon desteği

Son dakika ekonomi haberine göre Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi (TIREX - Koç University Transplant Immunology Research Centre of Excellence), Ufuk 2020 Programı Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı (ERA-Chairs) çağrısında, Avrupa Komisyonu tarafından 2,5 milyon avro...

Son Dakika: Koç Üniversitesi'ne 2,5 milyon avro fon desteği, System.String[]

Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmellik Merkezi (TIREX - Koç University Transplant Immunology Research Centre of Excellence), Ufuk 2020 Programı Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı (ERA-Chairs) çağrısında, Avrupa Komisyonu tarafından 2,5 milyon avro ile fonlanmaya hak kazandı.

Koç Üniversitesi açıklamasına göre, Koç Üniversitesi ERA-Chairs çağrısında Avrupa Komisyonu tarafından 2,5 milyon avro ile fonlanmaya hak kazanarak, Türkiye'den bu desteği alan ilk üniversitelerden biri oldu.

Bu proje ile Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, organ nakli immünolojisi araştırmaları için bir mükemmeliyet merkezi kurmayı amaçlıyor.

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu liderliğinde yürütülen proje çalışmaları kapsamında, sadece Türkiye'nin değil, özellikle Avrupa merkezli potansiyelin de değerlendirilmesi ve organ nakli immünolojisi alanında araştırma ve klinik pratik açısından mükemmeliyetin yakalanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, hedeflerinin, İstanbul merkezli bir Organ Nakli İmmünolojisi Araştırma Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulmasıyla Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni organ nakli immünolojisi alanında öncü bir "Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon" kurumu haline getirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Merkez, organ nakli immünolojisinin araştırma ve klinik alanlarındaki kayda değer ulusal ve Avrupa merkezli potansiyeli değerlendirme, bir bilgi merkezi vazifesi üstlenerek alandaki yerel ve bölgesel araştırma noktalarının Avrupa'daki belli başlı mükemmeliyet merkezleriyle bağlantısını kurma, özellikle Orta Doğu ve Asya'daki köklü uluslararası araştırma ve klinik topluluklarıyla doğrudan bir ara birim oluşturma ve sürekli bilimsel ilerlemelerle sağlık, demografik değişim ve esenlik konusundaki toplumsal, ulusal, bölgesel ve Avrupa bazındaki sorunların etkin biçimde üzerine eğilme vizyonunu üstlenecek."

Merkez ve merkezin bünyesinde yer alacak Organ Nakli İmmünolojisi Laboratuvarı'nın araştırma konuları arasında; organ işlevselliğini eski haline getirme ve nakil öncesi hücre ölümü ve bağışıklık sistemi saldırısına karşı direncini geliştirme amaçlı yeni teknikler ve tedaviler, nakil sonrası bakım, başarısız nakilli hastalarda sensitizasyonun önlenmesi ve tedavisi yer alıyor.

Merkezde ayrıca; araştırma etiği, fikri mülkiyet, ticarileştirme ve girişimcilik konularını ele alan ticarileştirme beceri eğitimi verilecek.

Koç Üniversitesi, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Koç Üniversitesi'ne 2,5 milyon avro fon desteği - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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