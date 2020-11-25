Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (6)

Son Dakika › Sağlık › Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: 'Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351' - Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir

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