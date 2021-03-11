Son Dakika | Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak." - Son Dakika

Son Dakika | Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak."

11.03.2021 17:23
Son Dakika | Koca:

Bir son dakika haberine göre Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak.

Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Koca: '(Kovid-19'la mücadele) Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak.' - Son Dakika


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