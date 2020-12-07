Son dakika: Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika: Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu

07.12.2020 14:50
Son dakika: Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haberi: ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi Salih G. (41) tarafından öldüresiye dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva (35) lüks sitedeki evinde ölü bulundu.

ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi Salih G. (41) tarafından öldüresiye dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva (35) lüks sitedeki evinde ölü bulundu.

Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde Vera Chikareva'nın oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde oturma odasında Chikareva'yı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİPolis, evde ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Chikareva'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Kamera kayıtları incelemesinde Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva'nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.EŞİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞTÜGüzellik uzmanı Vera Chikareva, yaklaşık 2 ay önce boşanmak istediği sebze meyve toptancısı eşi Salih G. tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme geldi. Chikareva, 1,5 yıllık eşi Salih G. hakkında geçen 2 Eylül'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi, Salih G.'ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Rus kadın evi terk edip, boşanma kararı aldı. Salih G.'nin, uzaklaştırma tedbirine rağmen geçen 25 Ekim'de konuşma bahanesiyle tekrar eşinin yalnız yaşadığı evine gidip, şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Eşinin öldüresiye dövdüğü iddia edilen Vera Chikareva, hastanede gördüğü tedavinin ardından darp raporu olarak şikayette bulundu. Salih G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü: Lüks siteden görüntüler Arşiv görüntüleri (Hayatını kaybeden Chikareva ile 03.11.2020 tarihinde yaptığımız röportajdan detaylar)Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,


Ankara, Polis, Kadın, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika


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