Son dakika: Koca: "Vatandaşlarımız emin olsun, müsterih olsun, bu yıl daha şu aya kadar, yıl bitiyor influenza yok" - Son Dakika

Son dakika: Koca: "Vatandaşlarımız emin olsun, müsterih olsun, bu yıl daha şu aya kadar, yıl bitiyor influenza yok"

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (11) Bakan Koca: "Vatandaşlarımız emin olsun, müsterih olsun, bu yıl daha şu aya kadar, yıl bitiyor influenza yok."

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