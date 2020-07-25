Son Dakika: KOCAELİ Atatürk büstü altında bulunan köpeği anaokulu öğretmenleri sahiplendi - Son Dakika

Son Dakika: KOCAELİ Atatürk büstü altında bulunan köpeği anaokulu öğretmenleri sahiplendi

Son dakika gelişmesine göre Atatürk büstü altında bulunan köpeği anaokulu öğretmenleri sahiplendiKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Sercan Sağlam Anaokulu'nda Atatürk büstü önünde bulunan sahipsiz köpek, anaokulu öğretmenleri tarafından sahiplenildi.

Atatürk büstü altında bulunan köpeği anaokulu öğretmenleri sahiplendi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Sercan Sağlam Anaokulu'nda Atatürk büstü önünde bulunan sahipsiz köpek, anaokulu öğretmenleri tarafından sahiplenildi. Köpeğe, Atatürk büstü altında bulunması nedeniyle, Atatürk'ün köpeği 'Foks'tan esinlenilerek, 'Foksi' adı verildi.

Dilovası ilçesinde bulunan İMES OSB Sercan Sağlam Anaokulu'nda bulunan Atatürk büstü önünde bir köpeğin yattığını gören öğretmenler, hayvanı mama ve su vererek besledi. İlerleyen günlerde köpeğin Atatürk büstünün önünden gitmemesi üzerine, okul öğretmenleri tarafından sahiplenildi. Öğretmenler tarafından Atatürk büstü önünde bulunması nedeniyle Atatürk'ün köpeği 'Foks'tan esinlenilerek, 'Foksi' adı verilen köpek öğrenciler ve öğretmenlerin ilgi odağı oldu. Köpeğin, aşı, bakım ve diğer masrafları İMES Organize Sanayi Bölgesi yönetimince karşılanmaya başladı.

'HAYVAN SAHİPLENMEK DEĞİL, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN YENİ ARKADAŞI'

Anaokulu müdür vekili İsmail Güney, "Okulumuz 2019 yılında açıldıktan sonra 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü'nde Foksi okulumuza geldi ve Atatürk büstünün önünde yatmaya başladı. Biz onu büstün altında uzanırken bulduk. Yemek verdikten sonra yanımızdan ayrılmaması üzerine onu sahiplenme kararı aldık. Adının hikayesi Atatürk'ün köpeğinden geliyor. Atatürk'ün köpeğinin adı Foks'tu. Bizim sahiplendiğimiz köpek de dişi olduğu için adını Foksi olarak belirledik. Bir hayvan sahiplenmekten daha çok okulumuzdaki çocuklarımızın bir arkadaşı, bizim birer arkadaşımız olarak yanımızda kaldı ve bir senedir de yanımızda kalıyor" dedi.

'HAYVAN SEVMEYEN İNSAN SEVEMEZ, HAYVAN SEVGİSİNİ ÖĞRETİYOR'

Okulda bir köpeğin bulunmasının küçük yaştaki öğrencilere hayvan sevgisi aşılama konusunda büyük katkı sağladığını ifade eden İsmail Güney, "Hayvanları sevmeyen, insanları sevemez. Bu nedenle uygulamalı olarak Foksi'nin yanımızda olması çocuklara hayvan sevgisini öğretiyor. Çocukların dünyasında hayvan sevgisi çok büyük bir yer alıyor. Çok küçük yaştan itibaren bu sevginin kazandırılması gerekiyor. Foksi ile okulda vakit geçiren öğrenciler kendilerini çok iyi hissediyor. Onunla vakit geçirmekten çok keyif alıyorlar" diye konuştu.

Son Dakika: KOCAELİ Atatürk büstü altında bulunan köpeği anaokulu öğretmenleri sahiplendi

Mustafa Kemal Atatürk, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: KOCAELİ Atatürk büstü altında bulunan köpeği anaokulu öğretmenleri sahiplendi - Son Dakika
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