Son dakika... Kocaeli'de 11 kilo 900 gram esrarla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Kocaeli'de 11 kilo 900 gram esrarla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
21.11.2020 15:20
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kilo 900 gram esrar maddesi ile yakalanan 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kilo 900 gram esrar maddesi ile yakalanan 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Darıca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları takibe aldı. Takip sonrasında yapılan operasyonda 23 paket halinde 11 kilo 900 gram takoz esrar ve 1 tüfek ile yakalanan 1'i Ukrayna uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ
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