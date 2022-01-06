2 kişinin 17 yıl önce öldürüldüğü faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 iş insanının 17 yıl önce öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i adliyeye sevk edildi.

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Aralık 2005'te Sepetçiler köyü Taşocakları mevkisinde ormanlık alanda tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma yaptı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahali ve delilleri yeniden gözden geçiren ekip, maktuller ile iş ilişkileri bulunan Namık E. ve 2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle öldüğü anlaşılan T.O'nun cinayeti gerçekleştirmiş olabileceklerine dair bilgilere ulaştı.

Polis, Uşak ve Düzce'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, Namık E'nin yanı sıra olaya dahil oldukları düşünülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 2 kişi serbest bırakıldı, FETÖ üyeliği iddiasıyla daha önce 12 ay cezaevinde kaldığı belirlenen Namık E. ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.